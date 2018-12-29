ليبيا – دانت بلدية سبها في بياناً لها التفجير الإرهابي الذي إستهدف مقر وزارة خارجية الوفاق يوم الثلاثاء الماضي.

البلدية طالبت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه جميع الليبيين برص صفوفهم وتوحيد كلمتهم لكبح جماح الإرهاب والمؤامرات التي تحاك حول الوطن.

وحمّلت البلدية جميع النخب السياسية بجميع مسمياتها من مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومات والمؤسسات المسؤولية كاملة والتوجه لإنتخابات عاجلة لإنقاذ مايمكن إنقاذه من الوطن الذي طاله العبت من وفي جميع الإتجاهات بسبب المماطلة والإنسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد.

ودعا البيان حكومة الوفاق إلى تحمل مسؤولياتها لوضع خارطة طريق شفافة وفاعلة وتوافقية للترتيبات الأمنية في العاصمة خاصة وجميع المدن الليبية عامة.