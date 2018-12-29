القاهرة – أدانت تركيا الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تقل مجموعة سياح في مدينة الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الجمعة، مسفرا عن سقوط 4 قتلى.

وقالت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم السبت: “تلقينا بأسى أنباء الهجوم الذي استهدف حافلة تقل سياحا في القاهرة، وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين. إننا ندين هذا الهجوم الإرهابي البغيض، ونقدم عزاءنا لعائلات من فقدوا حياتهم فيه، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

واستهدف هجوم نفذ بواسطة عبوة ناسفة حافلة كانت تقل 14 سائحا فيتناميا قرب منطقة الأهرامات في المريوطية بمحافظة الجيزة غربي القاهرة، مما أدى، حسب السلطات المصرية، إلى مقتل 4 أشخاص بينهم 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري ، كما أسفر عن إصابة 10 أشخاص آخرين.

وتتعرض مصر لهجمات متكررة من قبل تنظيمات تصفها بالإرهابية زادت كثافتها بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق المنتمي لجماعة “الإخوان المسلمين”، محمد مرسي، في يوليو 2013، في تحرك نتج عن تولي رئيس البلاد الحالي، عبد الفتاح السيسي، زمام السلطة.

وأسفرت هذه التطورات عن تصعيد كبير في العلاقات بين تركيا، التي دعمت مرسي، والسلطات المصرية الحالية.

المصدر: وسائل إعلام تركية + وكالات