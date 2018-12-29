تشاووش أوغلو من موسكو: إرادتنا مشتركة لتطهير سوريا من الإرهاب

تشاووش أوغلو من موسكو: إرادتنا مشتركة لتطهير سوريا من الإرهاب

موسكو – قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السبت، إن بلاده وروسيا تمتلكان إرادة مشتركة لتطهير الأراضي السورية من جميع التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقب اجتماع ضمّ وفدين رفيعين من البلدين في العاصمة موسكو.

وأكد تشاووش أوغلو مواصلة تركيا التعاون بشكل وثيق مع روسيا وإيران حول قضايا المنطقة.

وأضاف: “باعتبارنا ضامنين لمسار أستانة، فإننا ندافع عن وحدة تراب سوريا وكيانها السياسي، ونعارض جميع الجهود التي من شأنها الإخلال بهما”.

وتابع أن اجتماع السبت شهد مراجعة مخرجات مساري أستانة وسوتشي، والخطوات الممكن اتخاذها لاحقًا، إضافة إلى قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من شمالي سوريا.

كما أشاد الوزير بنتائج الاجتماع، وأكد على أهمية الالتزام باتفاق سوتشي بين بين بلاده وروسيا بشأن الوضع في منطقة إدلب لتحقيق الهدوء والمضي قدمًا في المسار السياسي.

ولفت أن “البعض” قد يحاول تقويض مسار أستانة أو سوتشي، مذكّرًا بأن تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري يجري بحثه بفضل الخطوات والجهود المشتركة لتركيا وروسيا وإيران.

وأشار تشاووش أوغلو أن الاجتماع تطرق إلى البعد الإنساني للقضية السورية، سيما التعاون في تأمين عودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي، ومساعدة العائدين منهم.

وفي وقت سابق السبت، عقدت في موسكو مباحثات تركية روسية، بمشاركة وزراء خارجية ودفاع البلدين ومسؤولين رفيعين، لمناقشة التطورات في سوريا.