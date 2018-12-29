ليبيا – أكد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة الخميس على أنه من بين التحديات التي تواجه اتفاق مصراتة وتاورغاء التأخير في دفع مبالغ المتضررين والبحث عن المفقودين.

جلالة قال في تصريح خاص لموقع”أصوات مغاربية”إن هذه العراقيل سوف تجد طريقها إلى الحل قريبا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وإستطرد جلالة :”لقد تم تخصيص مبلغ 35 مليون دينار سيصرف جزء منه في يناير المقبل والباقي في شهر فبراير عند اعتماد الترتيبات المالية”.

وأوضح جلالة بأن منطقة تاورغاء تمر بتهيئة كاملة إذ تعمل شركة الكهرباء على الصيانة كما قامت وزارة التعليم بتشييد مدرسة بفصول مؤقتة وأعطت الإذن بصيانة أربع مدارس في حين تعمل وزارة الصحة على صيانة مراكزها.

وفيما يخص الجانب الأمني،تابع وزير الدولة بأن وزارة الداخلية تقوم بصيانة مركزين وتؤدي المنطقة العسكرية الوسطى مهامها لتثبيت الأمن في المنطقة.