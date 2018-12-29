ليبيا – أكد سفير مصر بالجزائر أيمن مشرفة على أن تطورات الأوضاع في ليبيا تعتبر من الأمور التي تمس الأمن القومي المصري والجزائري.

مشرفة قال في حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر أمس الجمعة إن هناك تطابق في وجهات النظر بين البلدين في ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الأجنبي وإيجاد حلول سلمية للتوصل إلى حل على الساحة الليبية.

وتابع قائلاً :” إن مصر والجزائر شاركتا في آلية دول الجوار الموسعة التي تشمل 7 دول والآلية الثلاثية التي تضم مصر والجزائر وتونس، كما شاركت مصر والجزائر في أغلبية المؤتمرات التي عقدت حول القضية الليبية وكان آخرها مؤتمر باليرمو الذي شارك فيه الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى “.

وإعتبر أن ليبيا دولة محورية في وسط البحر المتوسط سواحها حوالي 2200 كيلومتر ولها جوار مع 7 دول وتؤثر على أمن واستقرار المنطقة لذلك الشأن الليبي شأن هام، موضحاً أن هناك تنسيقاً دائماً ومستمراً بين مصر والجزائر في هذا الخصوص .

كما أشار إلى وجود تعاون مصري جزائري في مكافحة الإرهاب في الساحل والصحراء ، لافتاً الى ان ظاهرة تزايد الإرهاب في الساحل والصحراء كان نتيجة مباشرة لما حدث في ليبيا من انهيار الحكم المركزي وتداول السلاح وانتشار الإرهابيين من بؤر النزاعات الساخنة فضلا عن التدخلات الإقليمية لبعض الدول التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا مما أدى لتفاقم الأوضاع في الساحل والصحراء لذلك مصر والجزائر تشاركان بشكل كبير في كل الاتجاهات التي تؤدي لمكافحة هذه الظاهرة.