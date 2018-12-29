رئيس فريق سعودي كبير يغمى عليه بعد هدف قاتل في الدقيقة (99)

رئيس فريق سعودي كبير يغمى عليه بعد هدف قاتل في الدقيقة (99)

السعودية – تعرض رئيس نادي الوحدة السعودي، حاتم خيمي، للإغماء، بعد تسجيل فريقه هدفا قاتلا في شباك الأهلي، خلال مباراة أقيمت أمس لحساب المرحلة الـ15 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير للتعادل الإيجابي (1-1)، أدخل البرازيلي ماركوس جوليرمي الفرحة في قلوب جماهير الوحدة، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وعقب تسجيل هذا الهدف ظهر مسؤولو الوحدة في المنصة الشرفية وهو يحتفلون، ويحتضنون بعضهم البعض، قبل أن يسقط خيمي مغشيا عليه من شدة الفرح.

وانتهت المواجهة بفوز نادي الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس، الذي تجمد رصيده عند 24 نقطة.

المصدر: وكالات