ليبيا – قال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الكفرة التابعة للقيادة العامة مفتاح بوزيد إن التعليمات صدرت من آمر المنطقة العميد بالقاسم الأبعج للطائرات التابعة لرئاسة أركان القوات المسلحة باستهداف أي تحركات مشبوهة في الصحراء الجنوبية.

بوزيد أوضح لوكالة الأنباء الليبية التابعه للحكومة المؤقتة أن الهدف من هذه الخطوة هو إحباط أي محاولات تسلّل من قبل الجماعات الإرهابية أو جماعات التهريب إلى الأراضي الليبية لزعزعة الأمن وانتهاك السيادة الليبية.

وأكد على أن سماء مدينة الكفرة وضواحيها تشهد في هذه الأيام طلعات لطيران لاستطلاع الحدود الجنوبية الشرقية وذلك لحماية الحدود من التسلل للهجرة غير الشرعية، والعصابات الخارجة عن القانون، وملاحقة الجامعات الإرهابية وضرب أوكارها.