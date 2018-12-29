ليبيا – أدانت وزارة العدل بحكومة الوفاق في بياناً لها الخميس حادثة الإعتداء المسلح والإختطاف التي تعرض لها رئيس محكمة سبها الابتدائية القاضي أبوبكر بشير صالح بسبب تأدية عمله لإرغامه على إجراء مخالف يخص الخاطفين.

عدل الوفاق أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن حادثة الإختطاف وقعت أمس الأول وإستمرت 3ساعات خضع خلالها القاضي للتعذيب والإكراه دون أن ينال الخاطفون بغيتهم من إرادته وإيمانه برسالته المؤتمن عليها أمام الله والمجتمع.

وإستنكرت الوزارة واقعة الخطف التي وصفتها بـ”الخطيرة” والتى تمس منصة القضاء ومنظومة العدالة، مؤكدةً على أن إنتهاك حرمة المحاكم والإعتداء على القضاة يعد انتهاكا جسيما لحرمة القضاء باعتباره أحد أهم مقومات الدولة المدنية وحصونها المنيعة وملاذا آمنا لكل مظلوم لالتماس العدل.

وأكد البيان على أن كرامة المواطن الليبي فوق كل اعتبار فكيف بكرامة القاضي الذي هو الحارس المؤتمن على كرامة المواطنين بتحقيق العدالة ورد المظالم والحقوق .

ووجهت الوزارة نداءها إلى كافة الجهات الأمنية للتحرك من أجل حماية رجال القضاء والقبض على المجرمين وإحالتهم للنيابة العامة لفتح تحقيقات عاجلة وسريعة في هذه الواقعة الخطيرة ومعاقبة الجناة ممن ارتكبوا هذا الجرم لما يمثله هذا المرفق من رمزية للسيادة والأمن والاستقرار .

الوزارة حذرت في ختام بيانها من تكرار هذه الجرائم مغبة إنزال العقاب من قبل قضاء متين ذي يد مبسوطة على كافة البلاد دون معزل من نفوذه أو محصن من إجراءاته أو معصوم من أحكامه.