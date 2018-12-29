القاهرة – أسفرت قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي تم سحبها اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، عن قمة مصرية مغربية ومواجهات متفاوتة القوة للأندية العربية.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

جورماهيا الكيني # نيو ستاردي دوالا الكاميروني.

أهلي بنغازي الليبي # نصر حسين داي الجزائري.

الهلال السوداني # موكورا سبور الرواندي.

نكانا الزامبي # سان بيدرو الإيفواري.

القطن الكاميروني # أشانتي كوتوكو الغاني.

زيسكو يونايتد # كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

الملعب المالي # بيترو أتليتكو الأنغولي.

الرجاء البيضاوي # أفريقا ستارز الناميبي.

نهضة بركان المغربي # غراف دي داكار السنغالي.

الصفاقسي # فيبرس الأوغندي.

الزمالك المصري # اتحاد طنجة المغربي.

كمبالا سيتي الأوغندي # أوثو دويو الكونغولي.

بانتو من ليسوتو # إينوغو رينجرز النيجيري.

النصر الليبي # ساليتاس البوركيني.

جيما أبا جيفار الإثيوبي # حسنية أكادير المغربي.

وستقام مباريات الذهاب، أيام 11، و12، و13 من شهر يناير المقبل، فيما ستقام مباريات الإياب أيام 18، و19، و20 منه.

المصدر: RT