القاهرة – أسفرت قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي تم سحبها اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، عن قمة مصرية مغربية ومواجهات متفاوتة القوة للأندية العربية.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
جورماهيا الكيني # نيو ستاردي دوالا الكاميروني.
أهلي بنغازي الليبي # نصر حسين داي الجزائري.
الهلال السوداني # موكورا سبور الرواندي.
نكانا الزامبي # سان بيدرو الإيفواري.
القطن الكاميروني # أشانتي كوتوكو الغاني.
زيسكو يونايتد # كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.
الملعب المالي # بيترو أتليتكو الأنغولي.
الرجاء البيضاوي # أفريقا ستارز الناميبي.
نهضة بركان المغربي # غراف دي داكار السنغالي.
الصفاقسي # فيبرس الأوغندي.
الزمالك المصري # اتحاد طنجة المغربي.
كمبالا سيتي الأوغندي # أوثو دويو الكونغولي.
بانتو من ليسوتو # إينوغو رينجرز النيجيري.
النصر الليبي # ساليتاس البوركيني.
جيما أبا جيفار الإثيوبي # حسنية أكادير المغربي.
وستقام مباريات الذهاب، أيام 11، و12، و13 من شهر يناير المقبل، فيما ستقام مباريات الإياب أيام 18، و19، و20 منه.
المصدر: RT