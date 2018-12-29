ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط الخميس عن إنطلاق قافلة وقود ثانيةمن مصراته باتجاه مركز التوزيع بسبها بالمنطقة الجنوبية.

الوطنية للنفط أوضحت عبر موقعها الرسمي أن القافلة تتكون من 113 شاحنة محملّة بقرابة 3 مليون و94 ألف لتر من بنزين السيارات و2 مليون و60 ألف لتر من وقود الديزل و80 طن متري من غاز الطهي.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة من طرفهاوشركة البريقة لتسويق النفط لضمان استمرارية وصول الوقود إلى الجنوب بالأسعار الرسمية والحد من التلاعب بأسعار الوقود ومكافحة التهريب في المنطقة.

وعلق رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورةقائلاً:” إن إيصال المحروقات إلى أهالي الجنوب يشكل إحدى أهم أولوياتنا حيث تعمل كل من شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط مع الأجهزة الأمنية وبلديات الجنوب لضمان تزويد الجنوب بالكميات اللازمة من البنزين والديزل وغاز الطهي بسهولة وبكل شفافية”.

وأضاف أن للمواطنين الليبيين دور رئيسي في المساعدة على منع عمليات التهريب و نشر الوعي وذلك من خلال التبليغ عن أية خروقات أو مخالفات ترصد في سلسلة إمداد الوقود.

ولفتت المؤسسة إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط ستقوم بنشر جداول الكميات المسلمة يوميا في صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

المؤسسة دعت كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في عملية التوزيع بما في ذلك التلاعب بالأسعار والبيع غير المشروع للوقود ومخالفة المحطات لأوقات العمل المحددة سلفاً وذلك من خلال التواصل مباشرة مع البلديات المحلية أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك.