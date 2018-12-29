ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الجمعة عن إيرادات شهر نوفمبر من مبيعات الخام ومشتقاته بالإضافة إلى عائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز والبالغة 2.4 مليار دولار لتكون بذلك ثالث أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية عام 2018.

الوطنية للنفط أشارت عبر موقعها الرسمي إلى أن إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 يقدر بحوالي 24.2 مليار دولار أي بزيادة قدرها 76% مقارنة بالعام الماضي.

وعلّق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلا: “إن كلّ إنجازات المؤسسة تصبّ في مصلحة الشعب الليبي وستواصل المؤسسة الوطنية للنفط بذل قصارى جهدها للنهوض بالاقتصاد الليبي وتوفير الأموال اللازمة لضمان التوزيع العادل للثروات وتحقيق العدالة الاقتصادية في كافّة أرجاء البلاد”.

وتابع قائلاً :”نحن نعمل جاهدين لتنفيذ التدابير الأمنية المتفق عليها في حقل الشرارة النفطي وذلك من أجل استئناف العمليات والانتاج في أقرب وقت ممكن وريثما يتمّ تنفيذ الاصلاحات الرئيسية المتعلقة بحرس المنشآت النفطية في المنطقة من قبل الحكومة سوف نقوم بإعادة فتح الحقل كما يجب أن يُسمح للمؤسسة الوطنية للنفط بالقيام بدورها دون أية عوائق”.