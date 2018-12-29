ليبيا – كشفت إدارة الميزانية بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق عن الانتهاء من العمل على الحوالات المالية الخاصة بالطلبة الدارسين على نفقة الجيش بقيمة 50 مليون و 160 ألف.

إدارة الميزانية بيّنت بحسب مكتبها الاعلامي أنه تم تخصيص 8 مليون و 635 ألف دينار لملف التأمين الطبي لكافة الطلبة و16 مليون و145 ألف كرسوم دراسية و 25مليون و380 ألف كمنح للطلبة.

وذلك دون الإفصاح عما إذا كانت القيمة بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي وقد وصلت الحوالات إلى 31 مكتباً في الدول التي يتواجد بها الطلبة الليبيين.

وأوضحت إدارة الميزانية بوزارة المالية أنها أحالت الدفعة الرابعة من علاوة الحصص للمعلمين بمجموع 14622معلماً لمكاتب مراقبة التعليم بقيمة مالية قدرها أكثر من 36 مليون دينار.