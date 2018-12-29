فرنسا – كشف الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، سبب رفضه التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الحالي وروما سابقا، أثناء تدريبه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال أوناي إيمري في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: “تحدثنا عن إمكانية انضمام صلاح إلى باريس سان جيرمان، عندما كان لاعبا في روما، لكن كانت لدينا بعض الشكوك حول كيفية أدائه مع فريق كبير مثل باريس، ثم وقع مع ليفربول وأنهى كل الشكوك”.

ويرى المدرب الإسباني أن صلاح يدخل الآن في قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم.

يذكر أن محمد صلاح انتقل من روما صيف 2017 إلى صفوف ليفربول، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وأحرز جائزة أفضل لاعب وهداف للبريمير ليغ، إضافة إلى حصوله على جوائز أخرى، وذلك في أول مواسمه مع الريدز.

المصدر: وكالات