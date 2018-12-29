باريس – قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن هناك زيادة في المعروض بسوق الغاز الطبيعي العالمي، وأنه لن يكون من الصواب توقّع دور كبير لشرق المتوسط، وقدرة على تغيير قواعد اللعبة.

جاء ذلك في تصريح للأناضول حول سوق الغاز الطبيعي العالمي، واكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، والمشاريع المشتركة بين مصر وإسرائيل، وسوق الغاز الطبيعي المسال، وموقف تركيا.

وأشار بيرول إلى زيادة انتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، ومكانة قطر كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال خلال 12 عامًا على التوالي، فضلًا عن احتياطيات الغاز الطبيعي لدى مصر وإسرائيل.

وأضاف: “الغاز الطبيعي المسال القطري يتمتع بدور مهمين في سوق المتوسط، في ظل هذه العوامل والتحديات السياسية، لن يكون من الصواب توقّع دور كبير جدًا لشرق البحر الأبيض المتوسط، قادر على تغيير قواعد اللعبة”.

وتابع: “نحن الآن وسط وفرةٍ من الغاز”.

وبيّن أنه من الصعب جدًا من الناحية الاقتصادية تأسيس مشروع كبير جدًا في شرق المتوسط في ظل الغاز الموجود لدى قطر والولايات المتحدة بالإضافة إلى الغاز الذي سيصدر من إسرائيل ومصر.

واعتبر أنه إلى جانب هذه الأمور توجد “بعض المشاكل السياسية”.

وكانت المؤسسة الأمريكية للمسح الجيولوجي، قدرت في وقت سابق الموارد النفطية والغازية في شرق البحر المتوسط بنحو 1.7 بليون برميل من النفط و122 تريليون قدم مكعب من الغاز.