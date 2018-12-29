مصدر: العمل جار لعقد قمة للدول الضامنة حول سوريا في يناير

مصدر: العمل جار لعقد قمة للدول الضامنة حول سوريا في يناير

سوريا – أكد مصدر مطلع لوكالة “تاس” الروسية أن هناك عملا يجري للتحضير لعقد اجتماع جديد حول سوريا على مستوى القمة للدول الضامنة لعملية أستانا، ألا وهي روسيا وتركيا وإيران.

ونقلت “تاس” عن المصدر قوله إنه “من المقرر أن تعقد القمة في منتصف يناير في موسكو، ويجري تنسيق الموعد الدقيق (للقمة)”.

وجدير بالذكر أن لقاء القمة السابق ضمن هذا الإطار عقد في طهران يوم 7 سبتمبر الماضي.

وجرى تركيز الاهتمام خلال لقاء القمة في طهران على الوضع في إدلب وعملية التسوية السياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن القمة المقبلة في موسكو ستكون الأولى بعد إعلان الولايات المتحدة يوم 19 ديسمبر الجاري عن سحب قواتها من سوريا في أعقاب ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “الانتصار” على تنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر: تاس