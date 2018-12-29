ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الخميس مع رئيس المجلس البلدي التسييري لبلدية العزيزية المكي أغنية وأعيان المنطقة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية وأدت لتدني مستوى الخدمات في جميع المجالات.

معيتيق أكد بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزارء الوفاق على ضرورة تفعيل المشروعات الواقعة في نطاق البلدية وإدراج المشاريع الجديدة ضمن خطط الوزارات لعام 2019 بالإضافة لجبر الضرر للمواطنين.

ومن جهته،شدد أغنية على ضرورة حلحلة ملف تعويضات المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم جراء الاشتباكات التي شهدتها البلدية خلال السنوات الماضية.