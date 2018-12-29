روسيا – وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، السبت، مرسوما يحظر استيراد مجموعة من المنتجات الأوكرانية تُقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار، ردا على سياسة العقوبات التي تنتهجها كييف ضد موسكو.

ويستهدف المرسوم بالدرجة الأولى منتجات صناعية وسلعا زراعية وغذائية، حسب قناة “روسيا اليوم” المحلية.

وبدأت أوكرانيا بفرض العقوبات على روسيا في 2015، ثم مددتها ووسعتها عدة مرات، آخرها في 26 ديسمبر/ كانون أول الجاري؛ حيث فرضت عقوبات طالت شركات روسية ورجال أعمال وسياسيين ونوابا ومسؤولين حكوميين.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فرضت موسكو عقوبات على 68 هيئة اعتبارية و322 شخصية أوكرانية، من بينها وزير الداخلية أرسين آفاكوف، ورئيس مجلس إدارة أمن الدولة فاسيلي جريتساك، ووزير الدفاع ستيبان بولتوراك.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وسعت موسكو عقوباتها ضد أوكرانيا لتشمل شركات طاقة وأخرى مملوكة للحكومة الأوكرانية، إضافة لسياسيين، بما في ذلك نواب في مجلس النواب الأوكراني “الرادا”.

ورغم توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت مرارا استعدادها لرفع الحظر عن كييف في حال قيام الأخيرة بإلغاء العقوبات التي تفرضها ضد روسيا.

ومنذ عام 2014، تشهد العلاقات بين البلدين الجارين توترًا كبيرًا، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا، إلى أراضيها من خلال استفتاء غير قانوني، ودعم مسلحين انفصاليين شرقي البلاد.