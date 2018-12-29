العراق – اعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، السبت، أن الموازنة بصيغتها الحالية “ليست في مصلحة الشعب العراقي” لأنها ستبقي العراق محملاً بالديون حتى عام 2070 بعدما كان فترة المديونية تنتهي في عام 2054 نتيجة القروض المترتبة في الموازنات السابقة، مبيناً أن البرلمان قدم للجنة الحكومية 47 نقطة وملاحظة بشأن الموازنة لكن اللجنة وافقت على 19 تعديلاً فقط.

وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “مجلس النواب ولولا الخشية من اعتبار مجلس النواب يعرقل الموازنة ولا يريد إقرارها ونتيجة للضغط الشعبي الموجود بالشارع والمطالب بتقديم الخدمات لكان لنا خيار آخر تجاه الموازنة ولعملنا على إعادتها إلى الحكومة لتغيرها بشكل جذري”.

وأضاف العكيلي، أن “مجلس النواب قدم للجنة الحكومية 47 نقطة وملاحظة طالبنا بإصلاحها بالموازنة لكن ما حصل أن اللجنة وافقت على 19 تعديلاً فقط”، مشددا على ان “الموازنة بشكلها الحالي ليست في مصلحة الشعب العراقي وستحملنا ديوناً لعشرين عام مقبلة”.

وتابع، أن “العراق ولغاية عام 2054 سيبقى محملاً بالديون نتيجة للقروض المتراكمة، وما تم وضعه بالموازنة الحالية سيعزز الفترة الى عام 2070 “، لافتاً إلى أن “لدينا مساحات يمكننا من خلالها معالجة المواقف خاصة أن الشعب يجلس بلا عمل وأغلبه عاطلين والدولة لم تفتح لهم مجالاً للتعيين وبنفس الوقت لم تمنحهم فرصاً للعمل داخل بلدهم”.

واستكمل مجلس النواب بجلسته التي عقدت الاثنين 24 كانون الاول 2018 تقرير ومناقشة الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.