هولندا – أعلنت الشرطة الهولندية، السبت، توقيف 5 أشخاص يشتبه بتحضيرهم “عملا إرهابيا”.

وقالت الشرطة، في بيان، إنّ المشتبه بهم تم توقيفهم في عمليتين أمنيتين، في مدينة روتردام، غربي هولندا.

وأوضحت: “تم إلقاء القبض على 4 أشخاص من منازلهم الواقعة بوسط وشرقي مدينة روتردام، صباح اليوم، فيما تم إلقاء القبض على الشخص الخامس في وقت لاحق (دون تحديد مكان توقيفه تحديدا)”، حسبما نقلت شبكة “إن أو إس” الهولندية.

وأشارت الشرطة إلى أن الموقوفين “تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، وأنهم لا ينحدرون من أصول غربية”.

وفي السياق، كشفت الشرطة عن هوية اثنين من الموقوفين، ولفتت أن أحدهم “لاجئ سوري يدعى صالح، ويحمل إقامة رسمية في هولندا، أما الثاني فهو شخص يحمل الجنسية المصرية”، وفق المصدر ذاته.

بينما لم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل حول ماهية الهجوم الإرهابي المشار إليه أو هوية ودوافع المشتبه بهم أو الجهة التي ينتمون إليها.

وأشارت الشرطة إلى أنّ “التحقيقات ستستمرّ في الأيام القادمة وسيكون التركيز على طبيعة وحجم التهديد الإرهابي”.