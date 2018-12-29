ليبيا – إلتقت وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس ومستشارة الشؤون الخدمية هند شوبار الخميس مع نزيلات دار رعاية البنات فرع طرابلس اللاتي اشتكين من نقص الإمكانات في الدار التي أدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم لهن.

اللقاء أكد بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة وزراء الوفاق على ضرورة الاهتمام بالنزيلات ومطالبة الجهات ذات العلاقة العمل لاستكمال الإجراءات الإدارية التي خولها القانون كالتعيين واستخراج المستندات الرسمية أسوة ببقية الليبيين.

وأكدت بن يونس وشوبار على حق النزيلات في الحصول على رعاية جيدة تليق بهن كمواطنات ليبيات والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههن في حياتهن اليومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .