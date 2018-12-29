أنجلترا – أسدى فريق وولفرهامبتون خدمة كبيرة لفريقي ليفربول ومانشستر سيتي بفوزه على توتنهام، في عقر داره (3-1)، اليوم السبت، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول لصالحهم بهدف سجله مهاجمهم هاري كين، في الدقيقة 22 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

لكن رد الضيوف جاء قويا في الشوط الثاني، بإحرازهم ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، المدافع الإيفواري ويلي بولي، والمهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز، ولاعب خط الوسط البرتغالي هيلدر كوستا، في الدقائق (72، 83، 87) على الترتيب.

وتوقف رصيد توتنهام، بعد هذه الهزيمة المفاجئة، عند 45 نقطة، وفشل بالتالي في تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط، بينه وبين متصدر الدوري ليفربول، الذي سيستضيف في وقت لاحق من اليوم أيضا، فريق أرسنال، وذلك في قمة مباريات هذه الجولة.

كما بات توتنهام مهددا بالتراجع إلى المركز الثالث، في حال فوز مانشستر سيتي على مضيفه ساوثهامبتون، غدا الأحد.

بينما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 29 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة من البريمير ليغ.

المصدر: وكالات