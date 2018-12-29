روسيا – سجلت عملة البيتكوين، الأكثر شهرة في العالم، أداء سيئا خلال عام 2018، حيث هبطت بنسبة 80% مسجلة خسائر بلغت نحو 15 ألف دولار للبيتكوين الواحد.

وبلغت قيمة العملة بحلول الساعة 12:48 بتوقيت موسكو خلال تعاملات اليوم السبت 3890.27 دولار، مقابل 18680 دولارا أغلقت عندها نهاية عام 2017.

ويأتي هذا التراجع الحاد، بسبب الضغوط القوية التي تعرضت لها جميع العملات الرقمية، بعد أن حذر كثير من البنوك المركزية حول العالم، من التعامل بالعملات الرقمية، لأنها تشكل خطورة كبيرة على أموال المستثمرين.

وبدأت بعض الدول تتخذ إجراءات شديدة وصارمة ضد العملات الرقمية، مثل حكومة كوريا الجنوبية التي أعلنت إعدادها مشروع قانون يحظر تداول جميع العملات الرقمية في البلاد، بعد أن أفاد عديد من التقارير بأنها تستخدم في أعمال غير قانونية، مثل تجارة المخدرات، غسل الأموال، التهرب الضريبي وتمويل الجماعات الإرهابية.

وكانت بعض الدول أعلنت عن توجهها لإصدار عملات رقمية خاصة بها، تكون مدعومة من البنوك المركزية، من أجل استخدامها في أنظمة المدفوعات.

المصدر: “الاقتصادية”