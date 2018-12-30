سوريا – أخلت الولايات المتحدة الأميركية، أحد مستودعاتها العسكرية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، للمرة الأولى عقب إعلان انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن مصادر محلية وصفتها بـ”الموثوقة” في محافظة الحسكة، أن الولايات المتحدة أخلت أحد مستودعاتها في مدينة المالكية التابعة للمحافظة، الجمعة.

وأشارت المصادر، إلى أن المستودع يضم عدة مخازن، ويعمل فيه نحو 50 جنديا أمريكياً.

وأضافت، أنه جرى إرسال سيارات مصفحة من نوع “همر”، وشاحنات كانت موجودة داخل المستودع إلى العراق، مؤكدةً مغادرة الجنود الأميركيين العاملين في المستودع إلى العراق.