الصين – أكدت وزارة البيئة إن الصين ستفرض قيودا على واردات الألومنيوم والصلب الخردة اعتبارا من الأول من تموز المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن الألومنيوم والصُلب الخردة سيجري شطبهما من قائمة للصادرات غير المقيدة من منتجات المخلفات الصلبة التي يمكن الاستفادة منها كمواد خام إلى قائمة واردات مقيدة.

وأضافت أن المواد الخام من الألومنيوم والنحاس التي تفي بالمعايير المحلية ذات الصلة لن تُعتبر مخلفات صلبة ويمكن استيرادها كأية سلعة عادية.

وهبطت واردات الصين من النفايات الصلبة إلى أقل من النصف في الفترة بين كانون الثاني ومنتصف تشرين الثاني الماضيين مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع تشديد البلاد حظرا على واردات النفايات الصلبة.