ليبيا – عُقد يوم أمس السبت فى مدينة بن وليد غربي البلاد إجتماع “أُخوة” موسّع وُصف بأنه هو الأول من نوعه منذ سنوات بين قبائل ورفلة والمقارحة.

وقال موفد صحيفة المرصد بأن اللقاء تم فى”صالة الزيادات” ومسجد قبيلة الزيادات ببن وليد. حيث جرى إستقبال مشائخ واعيان قبائل المقارحة من قبل مشائخ وأعيان قبائل ورفلة وأكد موفدنا حضور جل قيادات القبيلتين.

وأضاف بأن اللقاء ضم قرابة 1000 شخصية من القبيلتين وقد حضر إضافة لمشائخ ورفلة والمقارحة فى الغرب والجنوب مشائخ وأعيان من القبيلتين فى الشرق وقال بأن ذلك كان بغرض أن يكون التمثيل من كافة انحاء ليبيا.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الساحة الليبية وماتمر به من أزمات ، حيث أكد المجتمعون على توحيد موقفهم تجاه جملة من الثوابت الهامة وعلى رأسها المصالحة الوطنية ووحدة البلاد ونبذ التطرف والإرهاب .

كما شددوا على أن الليبيين وحدهم هم أصحاب الحق فى تقرير مصيرهم، وبأن الإنتخابات العامة المباشرة مطلب شعبي سيخلص البلاد من هيمنة كل من له مصلحة في إستمرار الوضع المتردي الحالي.

ومن جانبها أشادت قبائل المقارحة بحفاوة الإستقبال وجودة تنظيم اللقاء كما أشادت القبيلتين بالأجواء الإيجابية التي سادته، مؤكدين حرصهم على أن تلي اللقاء لقاءات أخرى مع باقي القبائل الليبية .

وإتفق المجتمعون أيضاً على إستمرار التواصل بينهم بشكل مستمر عبر مجلسي القبيلتين ولجان متخصصة في المجالات المختلفة ، كما إتفقوا على عقد لقاءات أخرى خلال الفترة القادمة لإستكمال متابعة ماتم الإتفاق عليه بينهما.

وشهد الاسبوع الماضي إجتماعات رفيعة بين قيادات من ورفلة والمقارحة وترهونة والمشاشية والطوارق وككلة مهدت للقاء الأمس وجملة من اللقاءات الثنائية والتي ستقود الى لقاءات تنسيقية عامة.

ويقول منسقو هذه اللقاءات الإجتماعية بأن هدفها هو توحيد جهود القبائل الليبية الكبرى في وجه التحديات السياسية والأمنية الحالية في غرب البلاد وخاصة في جنوبها.