ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أمس السبت على تسيير دورية مشتركة بين مديرية أمن ربيانة و الكتيبة 129 مشاة وبعض القوى المساندة،

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داخلية المؤقتة أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن تسيير الدوريات تم بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة و وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف بشأن تأمين المناطق والمجاهرة بالأمن.

وشملت الدورية جولات في القارة الحمراء 100 كم غرب المنطقة ومنطقة بئر اسنوهو 150 كم جنوب المنطقة ثم إلى واحة بزيمة 80 كم شمال المنطقة ثم إلى قارة بصور 75 كم شرق المنطقة.