أنجلترا – شاركت الفنانة التونسية هند صبري المصري محمد صلاح نجم ليفربول، فرحة فوز “الريدز” على ضيفه أرسنال أمس، في الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ”.

ونشرت هند عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة “سيلفى” تجمعها بالنجم المصري عقب المباراة، وعلقت عليها “2018: 5 .. 2019: 1″، وهو ما قد يعني الإشارة إلى الأهداف الخمسة التي أحرزها نجوم ليفربول في شباك أرسنال خلال المباراة التي انتهت بفوز أصدقاء صلاح (5-1).

من جانبه نشر صلاح صورة أخرى مع الفنانة هند على حسابه الرسمي في إنستغرام.

المصدر: وكالت + إنستغرام