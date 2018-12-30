ليبيا – ترأس مدير أمن طرابلس العميد سالم السائح قريمدة وفداً من القيادات الأمنية بالمنطقة الغربية والجنوبية أمس السبت حيث قاموا بزيارة إلى مدينة بنغازي التقي فيها الوفد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة الشرقية.



الزيارة تخللها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق إجتماعاً موسعاً نوقش فيه أبرز المواضيع والمختنقات والمشاكل التي تعترض سير العملية الأمنية ذات الطابع التنظيمي والإداري والجنائي.



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ونتج عن الإجتماع التوصل إلي العديد من النتائج والتوصيات التي من شأنها حلحلة جل المواضيع الإستراتيجية التي طرحت في هذه الإجتماع.



وتأتي هذه المبادرة توحيداً للجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بحكومتي الوفاق والمؤقته بسبب الوضع الأمني في ليبيا حيث اقتضت الحاجة لهذه المبادرة على أن توحد صفوف وزارة الداخلية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.



وعلي هامش هذه الزيارة قام وفد المنطقة الغربية والجنوبية المعني بطرح مبادرة توحيد الجهود الأمنية بزيارة ميدانية للعديد من المؤسسات الشرطية والأمنية في مدينة بنغازي.



ختاماً قدم مدير أمن طرابلس العميد سالم السائح قريمدة إلي مدير أمن بنغازي هدية رمزية متمثلة في درع كعربون تواصل وتعزيز ثقة وتكامل بين المديريتين طرابلس وبنغازي.

يشار إلى أن الزيارة جاءت عقب موافقة وزيري الداخلية بحكومتي الوفاق والحكومة المؤقته على المبادرة الوطنية التي قدمت لهما لتوحيد الجهود الأمنية وحلحلة كل المختنقات التي تحول دون فرض الأمن في كامل التراب الليبي.