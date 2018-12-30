روسيا – أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الجهود المشتركة لروسيا وتركيا تساهم بشكل حاسم في مسيرة الحل السياسي ومكافحة الإرهاب في سوريا.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الرئيس الروسي إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة العام الجديد، حسب بيان نشره الكرملين الأحد.

ورحّب بوتين بالتطور الناجح في العلاقات التركية الروسية.

وأشار إلى بدء إنشاء الوحدة الأولى لمحطة “أق قويو” للطاقة النووية في تركيا، واستكمال بناء الجزء البحري لمشروع “السيل التركي” لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.

وقال بوتين إن هناك خططا جديدة يتم وضعها بشأن العلاقات بين البلدين.

وأضاف: “الجهود المشتركة لموسكو وأنقرة تساهم بشكل حاسم في مسيرة الحل السياسي ومكافحة الإرهاب في سوريا”.

وأعرب عن اعتقاده في أن الإجراءات المشتركة المتعلقة بمصالح الشعبين التركي والروسي ستتواصل في المرحلة القادمة على جميع الأصعدة.

وتابع: “أنا على ثقة بأن روسيا وتركيا ستواصلان تعزيز الأمن في أوراسيا جنبا إلى جنب”.