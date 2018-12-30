السعودية – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات، الأحد، مع غياب المحفزات وضعف تداولات المؤسسات بسبب موسم العطلات العالمية.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول: خيم التفاوت على أداء الأسواق الإقليمية مع سيطرة الضعف وغياب السيولة بشكل عام، بسبب موسم عطلات السنة الجديدة.

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: نعتقد أن جلسة الغد ستشهد تحركا إيجابيا مع سعي المحافظ والصناديق، لتجميل إغلاقات السنة المالية، وربما نشهد نشاطا ملحوظا على الأسهم القيادية خصوصا في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في مقدمة الأسواق الرابحة مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.78 بالمائة إلى 7809 نقطة، بدعم رئيس من مكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف والمواد الأساسية.

وزادت بورصة البحرين بنحو 0.77 بالمائة إلى 1332 نقطة، مع صعود أسهم قطاع الاستثمار يقودها “جي اف اتش” بنسبة 6.4 بالمائة و”إنفستكورب” بنسبة 2.13 بالمائة.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت الرئيس بنحو 0.17 بالمائة إلى 4723 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.03 بالمائة إلى 5072 نقطة، فيما أغلق المؤشر الأول بنحو 0.04 بالمائة إلى 5264 نقطة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي هامشيا بنسبة 0.04 بالمائة إلى 2470 نقطة، مدعومة بشكل رئيس بتحسن نسبي في أداء الأسهم العقارية يقودها “إعمار العقارية” و”أرابتك”.

بينما هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.16 بالمائة إلى 4823 نقطة بضغط من هبوط أسهم المصارف يتصدرها “أبوظبي الأول” و”أبوظبي التجاري”.

في المقابل، انخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.41 بالمائة إلى 1902 نقطة، مع هبوط أسهم القطاع الصناعي بنسبة 1 بالمائة، والخدمي بنسبة 0.43 بالمائة والمالي بنسبة 0.26 بالمائة.

وهبطت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.31 بالمائة إلى 12944 نقطة، وسط ضغوط بيعية للمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.07 بالمائة إلى 4341 نقطة، مع هبوط أسهم قيادية مثل “الأنوار القابضة” بنسبة 4 بالمائة و”جلفار للهندسة” بنسبة 2.47 بالمائة.

وانخفضت بورصة قطر هامشيا بنحو 0.04 بالمائة إلى 10283 نقطة، مع تراجع مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها الاتصالات والتأمين والبنوك.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 0.78 بالمائة إلى 7809 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.77 بالمائة إلى 1332 نقطة.

دبي: بنسبة 0.04 بالمائة إلى 2470 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.03 بالمائة إلى 5072 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الأردن: بنسبة 0.41 بالمائة إلى 1902 نقطة.

مصر: بنسبة 0.31 بالمائة إلى 12944 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.16 بالمائة إلى 4823 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.07 بالمائة إلى 4341 نقطة.

قطر: بنسبة 0.04 بالمائة إلى 10283 نقطة.