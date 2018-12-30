سيئول – بدات شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 9 Pie الرسمي للهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 في عدد من البلدان الأوروبية.

أما الآن، فقد إتضح أن تحديث Android 9 Pie للهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 أصبح متوفرًا كذلك في المزيد من المناطق، بما في ذلك الشرق الأوسط.

في الواقع، لقد إتضح لنا الآن أن تحديث Android 9 Pie للهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 متوفر في الإمارات العربية المتحدة على الأقل في الشرق الأوسط، ولكن من المفترض أن يصل لبقية بلدان المنطقة في الساعات والأيام القليلة المقبلة. ومن أجل تحميل تحديث Android 9 Pie، يتوجب عليك الضغط على الإشعار الخاص بالتحديث عندما يظهر على هاتفك الذكي أو البحث عن التحديث من خلال الذهاب إلى خيار البحث عن التحديثات داخل الإعدادات في هاتفك. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا خيار تثبيت التحديث سلكيًا من خلال برنامج Samsung Smart Switch على الحاسوب.

على الرغم من أن هذا التحديث الأخير قد وصل إلى هواتف Galaxy S9 في وقت مبكر عن المعتاد مقارنة مع الإصدارات السابقة من الأندرويد، فلا تزال شركة سامسونج متخلفة كثيرًا عن كل من HMD Global Oy و OnePlus و Motorola. وحاولت شركة جوجل معالجة مشكلة تأخر التحديثات من خلال إطلاق ميزة Project Treble مع الإصدارات الأحدث من نظام الأندرويد، ولكن على الرغم من تقديم هذه الميزة في أوائل العام 2017، فقد كانت 21.5 في المئة فقط من أجهزة الأندرويد هي التي تعمل بنظام الأندرويد Oreo أو الإصدارات الأحدث في أواخر شهر أكتوبر من هذا العام.

ومع ذلك، نحن نلاحظ تزايد سرعة سامسونج في إطلاق التحديثات. إضطر ملاك Galaxy S8 إلى الإنتظار لسبعة أشهر بعد إطلاق الأندرويد Oreo قبل أن تقوم شركة سامسونج بجلبه إلى أجهزتها، في حين إستغرق الأندرويد Nougat خمسة أشهر على الأقل للوصول إلى Galaxy S7. في مؤتمرها السنوي للمطورين هذا العام، أعلنت شركة سامسونج أنها ستقوم بإصدار تحديث Android 9 Pie لكافة ملاك الهواتف Galaxy S9 و +Galaxy S9 و Galaxy Note 9 في شهر يناير المقبل.