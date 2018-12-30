انجلترا – أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن خيبة أمل من نفسه، بعد ابتعاد فريقه عن الصدارة في الدوري الإنجليزي.

وتابع جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: “أشعر بخيبة أمل كبيرة من نفسي، أنظر إلى نفسي أولًا قبل كل شيء، ماذا يمكنني أن أفعل لمساعدة اللاعبين؟”

وخسر مانشستر سيتي آخر مباراتين له في الدوري أمام كريستال بالاس في ملعب الاتحاد، وأمام ليستر سيتي، ليصبح بعيدًا عن ليفربول بعشر نقاط بشكل مؤقت حتى نهاية مباراته اليوم أمام ساوثهامبتون، وفي حال فوزه سيعود الفارق إلى 7 نقاط.

وأضاف جوارديولا: “هذا تحدٍ كبير بالنسبة لي وأنا بحاجة له، يجب أن أظهر للجميع ما إذا كنت بخير أم لا، لا أقول إنني أحب هذا الموقف، لكنني أعرف أنه شائع في كرة القدم، سنساعد بعضنا جميعا وسنعود”.

واختتم: “لدينا ثقة بأنفسنا، سواء خسرنا أو انتصرنا، لذلك علينا الفوز في المباريات والقتال في كل المسابقات التي نشارك بها”.

المصدر : كووورة