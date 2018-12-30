ليبيا – التقي وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله يوم الخميس الماضي رئيس وأعضاء لجنة متابعة شؤون النازحين عن منطقة ورشفانة،

استعرضت اللجنة وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي تقريرها السنوي بنتائج اعمالها وتوصيات اللجنة بشأن تسهيل تسوية عادلة لقضية المهجرين من منطقة ورشفانة وتمكينهم من استرداد ممتلكاتهم الخاصة وتعويضهم.

وثمن جلاله خلال اللقاء جهود أعضاء اللجنة كافة، مؤكدا على التواصل والعمل مع الجهات المعنية في حلحلة ملف نازحين ورشفانة، موضحاً أنه سيضع المجلس الرئاسي في حقيقة الأوضاع الصعبة التي تواجه النازحين في كل المناطق.