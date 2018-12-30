ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وما صادقت عليه الدولة الليبية من مواثيق واتفاقيات دولية تضمن وتحمي الإنسان وحقوقه وتحقق أهداف ليبيا في هذا المجال.

داخلية الوفاف أنشأت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إدارة تعني بحقوق الإنسان من أجل حماية الضحايا من الانتهاكات والمخاطر.

ولفتت إلى حرصها على بذل الجهد من أجل القيام بمسؤولياتها المنوطة بها في حماية المواطنين و المقيمين في ليبيا دون تفريق بسبب الدين أو العرق أو الجنس او اللون وتسعى أن تقوم بهذه الواجبات تحت القوانين و احترام لحقوق الإنسان.

ونوّهت الوزارة الى أن محاولات صرف النظر عن المخاطر الأمنية الملحة لقضايا جدلية لا يمكن للوزارة أن تخرج فيها عن الأعراف الشرعية والأخلاقية والإنسانية.