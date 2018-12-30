أبوظبي – أحرز الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا لقبه الرابع في دورة أبو ظبي الإماراتية الاستعراضية للتنس، بفوزه أمس على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون (4-6، 7-5 و7-5).

وحسم دجوكوفيتش الفوز بالمباراة من الفرصة الخامسة التي سنحت له أمام منافسه الجنوب إفريقي الفائز بلقب 2017 على حساب الإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت.

وعادل الصربي ابن الـ31 عاما رقم الإسباني رافائيل نادال في عدد مرات الفوز بالدورة، إذ سبق له إحرازها في 2011، و2012، و2013.

وأقر “دجوكو”، الساعي إلى لقب سابع في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 14 يناير المقبل، أنه “أشعر قليلا بالتعب.. لم أكن أتوقع أن ألعب ساعتين ونصف قبل انطلاق الموسم الجديد (بشكل رسمي)”.

المصدر: أ ف ب