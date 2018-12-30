بغداد – استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس السبت، مبعوثة الرئيس الروسي لشؤون الطفولة، أنا كازنتزوفا.

ونقلت كازنتزوفا تحيات الرئيس بوتين والحكومة الروسية إلى الجانب العراقي، والرغبة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأعرب عبد المهدي عن شكره للرئيس الروسي على مواقفه الداعمة للعراق ولدور روسيا في مكافحة الإرهاب الذي يعاني منه البلدان ويشكل عدوا مشتركا لهما.

وقال عادل عبد المهدي: “يجب عدم التساهل مع الإرهاب وضرورة الفصل بين القضايا الإنسانية والجرائم الإرهابية، وعدم السماح بتكرار زج الأطفال والنساء في القتال مع الإرهابيين، مع إدراكنا أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا أيضا”… “العراق عانى من فقدان آلاف الأطفال العراقيين بين قتلى وجرحى ومهجرين ونازحين”، مشيرا إلى أنه يجب النظر في مصير هؤلاء وذويهم.

كما أعربت مبعوثة الرئيس الروسي لشؤون الطفولة عن شكر الرئيس بوتين والحكومة الروسية لتعاون العراق في هذا المجال الإنساني.