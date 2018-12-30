ليبيا – إلتقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية أمس السبت في تونس نائبة رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليمز حيث تمحور اللقاء حول عدة نقاط أهمها حيادية المؤسسات الرقابية عن التجاذبات السياسية.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للهيئة تفعيل دور المؤسسات الرقابية بكل مهنية وكيفية مساعدة الجهات التنفيذية في الترتيبات الاقتصادية الحالية للتخفيف الحمل علي المواطن.

وتم بحث كيفية تطوير العمل الرقابي في ليبيا بمساعدة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالاتفاق على تدريب عناصر من الهيئة للاستفادة من الخبرات في الأمم المتحدة في مجال العمل الرقابي ومكافحة الفساد والتأكيد على إلتزام كل الأطراف السياسية في ليبيا بالإتفاق السياسي وهو الإطار الوحيد لتعيين وأعفاء الوظائف السيادية حسب مانص الإتفاق السياسي .