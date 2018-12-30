أسبانيا – أعلن نادي “إف سي أندورا” الإسباني بيع أسهمه لشركة أندورية تضم عدة مستثمرين، من بينهم مجموعة “كوزموس” التي يملكها الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة.

ونشر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي في فيسبوك أكد فيه موافقة أعضائه بالكامل خلال الجمعية العمومية غير العادية، على بيع النادي إلى المالك الجديد.

وذكر موقع “20minutos.es” أن المدافع الدولي الإسباني السابق والحالي لبرشلونة سيكون رئيسا للنادي.

ويلعب نادي “أندورا”، الذي تأسس عام 1942، في الدرجة الخامسة ضمن دوري المناطق لكرة القدم في إسبانيا.

تجدر الإشارة إلى أن بيكيه (31 عاما)، أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده إسبانيا، ولكنه مازال يدافع عن ألوان نادي برشلونة، متصدر منافسات “الليغا”.

المصدر : وكالات