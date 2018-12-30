مصر – نشرت الفنانة منى زكي على حسابها في “إنستغرام” صورة من حفل زفافها إلى الفنان أحمد حلمي، ويظهران فيها وهما يرقصان معاً، وتظهر منى في الصورة وهي تضحك من قلبها ويحيطها الأصدقاء.

منى علقت على صورة بقولها: “أكتر صورة بحبها في حياتي”، لتتلقى آلاف التعليقات التي تمنت لها ولزوجها وأولادهما السعادة والحياة الرغدة.

وكان أحمد حلمي ومنى زكي تزوجا بعد عملهما معاً في أعمال عدّة مثل فيلم “ليه خلتني أحبك”، و”سهر الليالي”، وأثمر زواجهما ثلاثة أبناء، الكبرى لي لي والأوسط ياسين والأصغر يونس الذي ولد في الولايات المتحدة الأميركية حينما كان والده يعالج من السرطان.