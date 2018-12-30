ليبيا – إستعرض وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله خلال إجتماعه مع شيوخ وأعيان ليبيا نتائج زيارة أعيان ليبيا إلى جمهورية مصر للتواصل مع المهجرين الليبيين وبناء جسور التواصل معهم.

اللقاء بحث وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي آلية تحسين ظروف الطلبة المهجرين وتقديم المساعدات المالية التي تلبي احتياجاتهم الضرورية بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لعودة الأسر الراغبة في العودة إلى ليبيا بشكل آمن.

ورحب جلاله بنتائج وجهود كل الخيرين من أعيان ليبيا في رأب الصدع، والتخفيف من معاناة المهجرين، مؤكداً على أن الوزارة قد نفذت برنامج منحة مالية إلى حوالي 200 أسرة ليبية مهجرة بجمهورية تونس الشقيقة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الوزارة عاكفة على تسوية أوضاع العديد من المواطنين المهجرين الذين عادوا لحضن الوطن حيث تمكنت الوزارة من إرجاع مئات المواطنين إلى سابق أعمالهم والمشاركة في عملية البناء والاستقرار.

كما أكد أن الوزارة تعمل على تسوية ملف المهجرين نهائياً خلال الفترة المقبلة وتدعو مجلس أعيان ليبيا لبذل مزيد من الجهود في إرساء دعائم المصالحة الوطنية في البلاد.