ليبيا – أعلن وزير الصحة المفوض أحميد محمد بن عمر عن 4 خطوط عريضة لخطة الوزارة في تحسين الوضع الصحي في البلاد والتي ستبدأ الوزارة العمل عليها خلال الأيام القادمة.

بن عمر أوضح بخسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة أن الوزارة ستتجه إلى تحسين الخدمات الصحية داخل المستشفيات العامة والتخصصية وإلى تفعيل نظام الإحالة بين المراكز الصحية والمستشفيات وصولًا إلى مستوى آداء أفضل يلبي احتياجات المواطن.

وأكد على أهمية النهوض بدور مراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها بوابة الدفاع الأولى للوقاية من الأمراض إلى جانب منح حوافز للعاملين بالمستشفيات وخصوصاً العناصر العاملة في المناوبة الليلية.

وشدد الوزير على أهمية التخطيط الجيد لتفادي نقص بنود الإمداد الطبي وخصوصًا عند الأزمات، مؤكداً على ضرورة حل المشاكل المتعلقة بنقص عناصر التمريض داخل المستشفيات وإعادة توزيعها بما يتناسب مع حاجة المرافق الصحية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الشؤون الطبية بالوزارة الطاهر سليمان أنه لابد من إعادة النظر في الملاك الوظيفي لعناصر التمريض داخل المستشفيات بما يتماشى مع المعايير الدولية

وحذر مدير إدارة المشروعات محمد العزومي من إصدار المزيد من قرارات ترفيع المراكز الصحية وتحويلها إلى مستشفيات الأمر الذي سيؤدي إلى “إفراغ ” دور مراكز الرعاية الصحية الأولية على حد وصفه.