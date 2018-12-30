أستراليا – أسفرت قرعة بطولة برزبين والتي ستنطلق يوم 31 من شهر كانون أول الجاري، عن طريق صعب للمصنف الثاني عالميًا رافائيل نادال، وصولًا إلى المباراة النهائية.

ويشارك نادال في بطولة برزبين للمرة الثانية، وينتظره في الدور الثاني من البطولة مواجهة مع المصنف الخامس عالميًا سابقًا، جو ويلفريد تسونجا، أو لاعب قادم من التصفيات.

ويبحث نادال الذي يشارك في أول بطولة له عقب انسحابه من نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، عن الوصول إلى ربع النهائي للمرة الثانية.

ولم يفقد نادال في نسخة 2017 أي مجموعة في طريقه إلى ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام الكندي ميلوش راونيتش في 3 مجموعات، ولكنه نجح بعدها في الوصول إلى نهائي بطولةأستراليا المفتوحة.

وفي حال وصل نادال في بطولة برزبين هذا العام إلى ربع النهائي، فتنتظره مواجهة محتملة أمام اللاعب الأسترالي أليكس دي مينار والذي وصل إلى نصف نهائي البطولة العام الماضي.

ويتواجد أيضًا في النصف الأعلى من الجدول، البريطاني أندي موراي بطل المسابقة عامي 2012 و2013، إلى جانب بطل نسخة 2016 راونيتش، واللاعب الروسي الشاب دانيل ميدفيديف.

وحقق موراي 9 انتصارات في برزبين ولم يخسر أي مباراة من قبل، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة الأسترالي جيمس داكورث المشارك ببطاقة دعوة.

ويواجه الفائز من تلك المباراة ميدفيديف في الدور الثاني، وتوج الأخير بثلاثة ألقاب في 2018، ومن بينها بطولة سيدني في أستراليا.

أما راونيتش فيستهل مشواره بمواجهة ألياز بيدين، وسبق أن وصل راونيتش إلى نهائي البطولة عام 2015 قبل الخسارة أمام روجر فيدرر ومن ثم توج باللقب عام 2016، بالتغلب على فيدرر بالذات.

ويتواجد في النصف السفلي من الجدول، الياباني كي نيشيكوري والذي تنتظره مواجهة محتملة في ربع النهائي أمام البلغاري جريجور ديمتروف، في تكرار لنهائي نسخة 2017، والذي حسمه ديمتروف لصالحه.