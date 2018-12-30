مصر – شن خبير التغذية هاني أبو النجا هجوماً حاداً على طليقته النجمة نيللي كريم من خلال حسابه الخاص على فايسبوك.

وكتب :” هو حضرتك إزاي متخيلة أني علشان أب محترم أني اسكتلك هو حضرتك نسيتي إنك أم … معلش عارف إنك مش فاكره بس تاني وتالت حلي عني … معلش يا أصدقائي فاض الكيل” .

وأضاف :”والله زي ما في أب وحش في أم زبالة “.

ليتلقى عشرات التعليقات من جمهوره يتساءلون عما فعلته نيللي وجعله يتحدث عنها بهذه الطريقة، ولكن الفنانة وفاء عامر تركت له تعليق وطلبت منه حذف ما كتبه وكتبت له :”بلاش تكتب عن مشاكلكم امام الناس .. تنازل عشان ولادك “، لكن هاني رد عليها وكتب :” فاض الكيل “.

هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم بها أبو النجا طليقته حيث اتهمها أكثر من مرة بتجاهل ابنتيها وعدم الإهتمام بهما .