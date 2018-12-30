ليبيا – تفقد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل أمس السبت عدداً من المدارس بمدينة غدامس أثناء زيارته للمدينة لحضور الاجتماع الرابع لمراقبي التعليم.

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عبدالجليل استمع خلال الزيارة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة للقائمين على هذه المدارس مستعرضاً معهم المشاكل التي تعانيها هذه المؤسسات.

وأصدر تعليماته لوضع حلول لجملة من المختنقات التي تضمنت اجراء صيانات سريعة لعدد من المدارس وإضافة فصول دراسية لمدارس أخرى وتوفير مستلزمات مدرسية والتعاقد مع عدد من المعلمين لسد العجز القائم في هذه المؤسسات.