ليبيا – أدانت وزارة العدل بحكومة الوفاق الغارة المباغثة التي شنتها “عصابات أجنبية” يوم الخميس الماضي على نقطة أمنية منعزلة بمدينة تراغن الواقعة جنوب غرب ليبيا جنوب مدينة سبها بمسافة 140 كيلو متر.

عدل الوفاق وصفت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه الهجوم بـ”العدواني المفاجئ” الذي إستمر لمدة ساعتين وراح ضحيته إثنان من القوة المرابطة بالمقر المستهدف إبان دخولهم في اشتباك مع المعتدين.

وأعلنت إستنكارها لهذه الجريمة الغادرة مؤكدةً على سيادة الدولة الليبية من خلال حكومة الوفاق الوطني على كامل إقليمها البري والبحري والجوي وكذلك ضمان حماية مواطنيها وأمنهم.

وأكدت على ضرورة إنعقاد الاختصاص للقضاء الوطني لإنزال العقاب العادل بحق المعتدين والرادع لكل متربص تسول له إرادته الآثمة حتى مجرد العزم أو عقد النية على إتيان مثل هذه الأفعال المجرمة والمحرمة بموجب أحكام القانونين الليبي والدولي.