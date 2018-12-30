قدم نادي بايرن ميونخ الألماني، عرضًا جديدًا لتشيلسي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب كالوم هودسون أودوي. وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن بايرن ميونخ قدم عرضه الثاني لنادي تشيلسي والذي يزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني. ووضع النادي البافاري اللاعب الإنجليزي الشاب على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وكان الفريق الألماني قدم عرضًا في وقت سابق بقيمة 13.5 مليون جنيه إسترليني. وكشفت الشبكة البريطانية، أن تشيلسي متمسك بمبلغ 22.5 مليون إسترليني، للتخلي عن لاعبه صاحب الـ18 عامًا، ولم يرد البلوز حتى الآن على العروض التي قدمها النادي البافاري. وأوضحت أن بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، ينافس بايرن ميونخ على موهبة تشيلسي، بعد نجاح تجربة جادون سانشو مع الفريق، والذي انضم الصيف الماضي قادمًا من مانشستر سيتي. وانضم أودوي لصفوف تشيلسي وهو في الثامنة من عمره، ويعد الآن واحدًا من أفضل المواهب في الكرة الإنجليزية، ولعب دورًا أساسيًا في فوز إنجلترا بكأس العالم للشباب في 2017. ولم يتحدث بايرن ميونخ مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية، لكن النادي البافاري يتوقع ألا تكون هناك أي مشكلة بينهما في حال الاتفاق مع تشيلسي أولًا. المضدر : كووورة

قدم نادي بايرن ميونخ الألماني، عرضًا جديدًا لتشيلسي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب كالوم هودسون أودوي. وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن بايرن ميونخ قدم عرضه الثاني لنادي تشيلسي والذي يزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني. ووضع النادي البافاري اللاعب الإنجليزي الشاب على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وكان الفريق الألماني قدم عرضًا في وقت سابق بقيمة 13.5 مليون جنيه إسترليني. وكشفت الشبكة البريطانية، أن تشيلسي متمسك بمبلغ 22.5 مليون إسترليني، للتخلي عن لاعبه صاحب الـ18 عامًا، ولم يرد البلوز حتى الآن على العروض التي قدمها النادي البافاري. وأوضحت أن بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، ينافس بايرن ميونخ على موهبة تشيلسي، بعد نجاح تجربة جادون سانشو مع الفريق، والذي انضم الصيف الماضي قادمًا من مانشستر سيتي. وانضم أودوي لصفوف تشيلسي وهو في الثامنة من عمره، ويعد الآن واحدًا من أفضل المواهب في الكرة الإنجليزية، ولعب دورًا أساسيًا في فوز إنجلترا بكأس العالم للشباب في 2017. ولم يتحدث بايرن ميونخ مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية، لكن النادي البافاري يتوقع ألا تكون هناك أي مشكلة بينهما في حال الاتفاق مع تشيلسي أولًا. المضدر : كووورة

ألمانيا – قدم نادي بايرن ميونخ الألماني، عرضًا جديدًا لتشيلسي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب كالوم هودسون أودوي.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن بايرن ميونخ قدم عرضه الثاني لنادي تشيلسي والذي يزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني.

ووضع النادي البافاري اللاعب الإنجليزي الشاب على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان الفريق الألماني قدم عرضًا في وقت سابق بقيمة 13.5 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت الشبكة البريطانية، أن تشيلسي متمسك بمبلغ 22.5 مليون إسترليني، للتخلي عن لاعبه صاحب الـ18 عامًا، ولم يرد البلوز حتى الآن على العروض التي قدمها النادي البافاري.

وأوضحت أن بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، ينافس بايرن ميونخ على موهبة تشيلسي، بعد نجاح تجربة جادون سانشو مع الفريق، والذي انضم الصيف الماضي قادمًا من مانشستر سيتي.

وانضم أودوي لصفوف تشيلسي وهو في الثامنة من عمره، ويعد الآن واحدًا من أفضل المواهب في الكرة الإنجليزية، ولعب دورًا أساسيًا في فوز إنجلترا بكأس العالم للشباب في 2017.

ولم يتحدث بايرن ميونخ مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية، لكن النادي البافاري يتوقع ألا تكون هناك أي مشكلة بينهما في حال الاتفاق مع تشيلسي أولًا.

المضدر : كووورة