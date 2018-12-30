القويري أكد وفقاً لوكالة سبوتنيك “الروسية” على أن شحنة الأسلحة التركية المضبوطة بالميناء تعود لشركتين إحداهما تدعى شركة “سحاب للاستيراد والتصدير”والأخرى تدعى “تاكراولا” وتعني باستيراد المواد الغذائية وفقاً للمراسلات الرسمية من قبل الشركتين للميناء التجاري.

وقال إن التحقيقات جارية بشأن الوضع القانوني للشركتين وإن شركة الملاحة التي قامت بالشحن اسمها شركة مرفأ مصراتة للخدمات الملاحية والسفينة المحملة بحاويتي الأسلحة ترفع علم (أنتيكيا) انطلقت من ميناء إسطنبول إلى ميناء الخمس.

وأوضح أن إجراءات متابعة الشركتين المشار إليهما لدى جهات الاختصاص حالياً وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، مشيراً إلى أن المضبوطات لدى مديرية أمن الخمس.

كما لفت القويري إلى أن نيابة مدينة الخمس تحقق حالياً في قضية شحنة الأسلحة المضبوطة بالميناء، مبيناً أن الشحنة وهي قادمة من تركيا وموردة لشركة خاصة كانت تحوي أسلحة ومتفجرات صوتية وبنادق صيد فقط.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية المعنية بفتح تحقيق شامل في الواقعة.