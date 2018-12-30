أنجلترا – ألحق فريق ليفربول هزيمة ساحقة بضيفه أرسنال (5-1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت على ملعب “انفيلد”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أرسنال بهدف سريع سجله لاعبه أينسلي مايتلاند نيلس، بحلول الدقيقة الحادية عشرة. ولكن النجم البرازيلي روبرتو فرمينو رد الصاع صاعين وسريعا، بإحرازه هدفين متتاليين للريدز، في الدقيقتين (14 و16).

وأضاف المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 32.

وعزز النجم المصري محمد صلاح تقدم ليفربول، بتسجيله الهدف الرابع له من ضربة جزاء، في نهاية الشوط الأول.

وعاد روبرتو فرمينو، في الدقيقة الـ 65، ووقع على الهدف الشخصي الثالث له “هاتريك” والخامس لفريقه، سجله من ضربة جزاء أخرى.

وعزز فريق ليفربول بذلك صدارته للبريمير ليغ، برصيد 54 نقطة، مبتعدا بفارق 9 نقاط عن وصيفه توتنهام، وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي، الذي سيحل ضيفا على ساوثهامبتون، غدا الأحد.

بينما توقف رصيد أرسنال، عند 38 نقطة، وبقي في المركز الخامس، مفوتا فرصة تجاوز جاره تشيلسي، الرابع برصيد 40 نقطة، قبل مباراته غدا ضد ضيفه كريستال بالاس.

المصدر: RT