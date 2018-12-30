مصدر عراقي لـRT: الأسد خوّل العراق بقصف مواقع “داعش” في سوريا دون الرجوع إلى دمشق

مصدر عراقي لـRT: الأسد خوّل العراق بقصف مواقع “داعش” في سوريا دون الرجوع إلى دمشق

العراق – كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد خوّل العراق بقصف مواقع “داعش” في سوريا دون العودة إلى السلطات السورية.

وقال المصدر لـRT إن الطيران العراقي صار بإمكانه الدخول للأراضي السورية وقصف مواقع داعش، دون انتظار موافقة الحكومة السورية، التي أعطت الضوء الأخضر، ولكن يتعين إبلاغ الجانب السوري فقط

واستلم الرئيس السوري بشار الأسد أمس السبت رسالة من رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي سلمها إياه رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض.

يذكر أن الطيران العراقي أعلن خلال الأيام الماضية عن أكثر من ضربة جوية وجهها ضد مواقع لتنظيم “داعش” داخل الأراضي السورية.

المصدر: RT