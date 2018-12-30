الصومال – قتل 30 من عناصر حركة الشباب في عملية انزال جوية، على مركز تدريب في مدينة جلب بإقليم جوبا الوسطى جنوبي الصومال بحسب مصدر عسكري.

وقال قائد الفرقة 43 في الجيش، الضابط علي محمد محمود، لإذاعة صوت الجيش، الأحد، إن قوات صومالية خاصة، بالتعاون مع وحدات من الجيش الأمريكي نفذت الليلة قبل الماضية عملية انزال جوي، على مركز تدريب عسكري لمسلحي الشباب بينهم قياديين أجانب في مدينة جلب.

وأضاف الضباط أن العملية أسفرت عن مقتل 30 من مسلحي الشباب بينهم 4 قياديين، وأحدهم سوري يدعى اويس أبو حمزة، وآخر ليبي يدعى حسن القيادي أبو يحيى.

وأكد المصدر أن المركز العسكري الذي تعرض للعملية الأمنية كان لتدريب الانتحاريين، وتجهز العبوات الناسفة.

ولم يصدر بيان من الحركة حول العملية حتى الساعة 7:00 تغ.